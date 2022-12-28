Защитник "синих" вынужден ложиться под нож и не сыграет до конца сезона 2021/22, сообщает Football.London.

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Чилвелл травмировал колено еще 23 ноября в матче ЛЧ против Ювентуса (4:0). Челси надеялся обойтись консервативным лечением, однако 25-летнему игроку таки понадобится операция. Вместо 6 недель восстановление растянется на несколько месяцев.

Добавим, что Чилвелл мощно начал кампанию и был одним из ключевых игроков Челси – 3 гола и один ассист в 12 матчах.

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