"Даріо – абсолютно не нова тут людина. Він знає всіх у команді, постійно перебуває у контакті з футболістами. Він тримає близьку відстань із гравцями, тому дуже добре знає наш психологічний стан. Відчувається, що всі працюють із позитивним настроєм. Зміна тренера, як правило, не дуже приємний процес, але зараз психологічний підйом, тому я сподіваюся, що в такому настрої та дусі продовжуватимемо працювати.

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У такій атмосфері приємно працювати, але зараз ми на етапі підготовки до ігор. Коли розпочнуться матчі, буде важливим результат. Попереду на нас чекають важкі матчі, тому в жодному разі не можна втрачати такий настрій. Легко не буде, починаючи із суботи, тому ми маємо зберегти цю позитивну енергію. За три тижні проведемо багато матчів, буде багато перельотів, але нам треба рухатись до своїх цілей.

Кожен у команді має почуватися лідером, кожен має брати ініціативу на себе. У важкі моменти кожен має робити свій внесок. Ми всі тут перебуваємо, щоб допомагати один одному. Мета одна – щоб Шахтар перемагав і рухався до своїх цілей. Ми робимо одну спільну справу", – сказав Чигринський у коментарі прес-службі Шахтаря.