"Дарио – абсолютно не новый здесь человек. Он знает всех в команде, постоянно находится в контакте с футболистами. Он держит близкое расстояние с игроками, поэтому очень хорошо знает наше психологическое состояние. Чувствуется, что все работают с позитивным настроением. Смена тренера, как правило, не очень приятный процесс, но сейчас психологический подъем, поэтому я надеюсь, что в таком настроении и духе будем продолжать работать.

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В такой атмосфере приятно работать, но сейчас мы на этапе подготовки к играм. Когда начнутся матчи, будет важен результат. Впереди нас ждут тяжелые матчи, поэтому ни в коем случае нельзя терять такой настрой. Легко не будет, начиная с субботы, поэтому мы должны сохранить эту положительную энергию. За три недели проведем много матчей, будет много перелетов, но нам нужно двигаться к своим целям.

Каждый в команде должен чувствовать себя лидером, каждый должен брать инициативу на себя. В трудные моменты каждый должен вносить свой вклад. Мы все здесь находимся, чтобы помогать друг другу. Цель одна – чтобы Шахтер побеждал и двигался к своим целям. Мы делаем одно общее дело", – сказал Чигринский в комментарии пресс-службе Шахтера.