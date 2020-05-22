Чигринський потрапив у топ-10 найпровальніших трансферів Гвардіоли

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважається одним з найкращих фахівців у світі, але були у Пепа і моменти, за які соромно.
Видання GiveMeSport опублікувало топ-10 найпровальніших підписань у кар'єрі Хосепа Гвардіоли.
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1. Златан Ібрагімовіч. З Інтера в Барселону. 2009 рік, вартість трансферу – 62,55 млн фунтів.
2. Александр Глєб. З Арсенала в Барселону. 2008, 15,30 млн.
3. Дмитро Чигринський. З Шахтаря в Барселону. 2009, 22,50 млн.
4. Клаудіо Браво. З Барселони в Манчестер Сіті. 2016,16,20 млн.
5. Ноліто. З Сельти в Манчестер Сіті. 2016, 16,20 млн.
6. Кейррісон. З Палмейраса в Барселону. 2009, 12,60 млн.
7. Мартін Касерес. З Вільярреала в Барселону. 2008, 14,85 млн.
8. Джон Стоунз. З Евертона в Манчестер Сіті. 2016, 50 млн.
9. Ян Кірххофф. З Майнца в Баварію. 2013, безкоштовний трансфер.
10. Даніло. З Реала в Манчестер Сіті. 2017, 26,5 млн.
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