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Чигринський потрапив у топ-10 найпровальніших трансферів Гвардіоли

10:33 572 Читать на русском
Чигринський потрапив у топ-10 найпровальніших трансферів Гвардіоли
Дмитро Чигринський та Ліонель Мессі / Фото FC Barcelona

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважається одним з найкращих фахівців у світі, але були у Пепа і моменти, за які соромно.

Видання GiveMeSport опублікувало топ-10 найпровальніших підписань у кар'єрі Хосепа Гвардіоли.

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1. Златан Ібрагімовіч. З Інтера в Барселону. 2009 рік, вартість трансферу – 62,55 млн фунтів.

2. Александр Глєб. З Арсенала в Барселону. 2008, 15,30 млн.

3. Дмитро Чигринський. З Шахтаря в Барселону. 2009, 22,50 млн.

4. Клаудіо Браво. З Барселони в Манчестер Сіті. 2016,16,20 млн.

5. Ноліто. З Сельти в Манчестер Сіті. 2016, 16,20 млн.

6. Кейррісон. З Палмейраса в Барселону. 2009, 12,60 млн.

7. Мартін Касерес. З Вільярреала в Барселону. 2008, 14,85 млн.

8. Джон Стоунз. З Евертона в Манчестер Сіті. 2016, 50 млн.

9. Ян Кірххофф. З Майнца в Баварію. 2013, безкоштовний трансфер.

10. Даніло. З Реала в Манчестер Сіті. 2017, 26,5 млн.

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Теги
Трансфери Барселони Іспанія Українці за кордоном Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський
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