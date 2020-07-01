Чигринский голом выиграл для АЕКа важнейшую битву в контексте Лиги чемпионов

В рамках 31-го тура чемпионата Греции АЕК обыграл ПАОК. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Греции 2019/20. 31-й тур

ПАОК – АЕК – 0:2

Голы: Чигринский, 42, Ливайя, 81 (п)

Украинский легионер гостей Дмитрий Чигринский вышел в стартовом составе своей команды и стал одним из героев встречи. Именно 33-летний защитник открыл счет на 42-й минуте, эффективно подключившись на стандарт. Финальный счет зафиксировал Марко Ливайя, реализовав пенальти в конце матча.

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Эта победа позволила АЕКу опередить ПАОК – у обоих клубов по 59 очков, но клуб Чигринского имеет лучший счет в личных встречах. Команды ведут непосредственную борьбу за второе место, дающее право квалифицироваться в Лигу чемпионов.

К слову, в нынешнем чемпионате Греции Чигринский сыграл 15 матчей, в которых записал в свой актив два забитых мяча. Пока еще не решен вопрос по новому контракту Дмитрия, ведь действующее соглашение завершается этим летом.