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Чигринский – о легендарном столкновении Езерского и Бангура: Хотел, чтобы обошлось без жертв

13:19 71 Читати українською
Чигринский – о легендарном столкновении Езерского и Бангура: Хотел, чтобы обошлось без жертв
Исмаэль Бангура и Владимир Езерский / Фото из открытых источников

Украинский легионер греческого АЕК, который в свое время выступал за Шахтер, вспомнил столкновение между Владимиром Езерским и Исмаэлем Бангура в финале Кубка Украины 2007/2008.

"Я хотел, чтобы обошлось без жертв. Я переживал за Бангура. Езерский сказал, что у них потом был отдельный разговор. А мне на эмоциях он сказал, зачем я их держал.

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Сначала Езерский был обижен на Бангура, но потом успокоился", – сказал Чигринский в интервью программе Легионер.

Напомним, в финале Кубка Украины нападающий киевского Динамо Исмаэль Бангура ударил защитника Шахтера Владимира Езерского в подбородок, толкнул и попытался спрятаться за спинами динамовцев. Однако, когда увидел в глазах "горняка" решимость разобраться по-мужски "здесь и сейчас" – бросился наутек в подтрибунное помещение.

Отметим, что экс-защитник был на контракте в Шахтере в 2007-2010 гг. Форвард Динамо выступал за киевлян с 2007 по 2009 гг.

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Видеоновости Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Исмаэль Бангура Исмаэль Бангура Владимир Езерский Владимир Езерский
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