"Команды дважды проиграли и оказались в одинаковой ситуации в группе. Жду сложный матч. Уверен, обе команды попытаются показать лучший футбол, но для нас это самый важный поединок в группе.

Заря вернула из лазарета двух ключевых игроков перед матчем Лиги Европы

Знаю многих игроков Зари, играл против нескольких. Самого опасного футболиста выделять не буду.

У нас были тяжелые матчи против Лестера и Браги, результаты отрицательные. А поэтому нужно побеждать завтра, чтобы сохранить шансы на выход из группы", – цитирует Чигринского sport.ua.

Напомним, уже 5 октября в Запорожье состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря - АЕК, начало в 22:00. Пока луганчане находятся на последней строчке группы G без зачетных баллов.

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