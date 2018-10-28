Червенков: Мені соромно перед уболівальниками Чорноморця

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Олімпіка в 12 турі УПЛ.

"Можу сказати, що ми сьогодні незаслужено програли. Ми намагалися, викладалися, грали в хороший футбол, створювали небезпеку біля воріт суперника, але коли ми робимо такі помилки, як у моменті з голом, мені соромно перед уболівальниками.

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Ми граємо добре, але не набираємо очки. Міщенко – досвідчений футболіст і не повинен припускатись таких помилок. Мені важко це коментувати, я не очікував такого від нього. Уже кілька ігор поспіль ми забиваємо самі собі.

Я задоволений, що команда грає в хороший футбол. В тактичному плані ми прогресуємо, краще атакуємо, але чисто ігрові ситуації у нас не завжди виходять. В ігровому плані ми додали, але коли при цьому немає очок – це боляче.

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Ми до зими не планували посилювати склад. Наша політика така, що ми даємо грати молодим гравцям, розраховуємо на свої сили. Ми взяли одного іноземця, але він поки не може нам допомогти", – цитує Червенкова телеканал Футбол 1.