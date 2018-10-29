Червенков: Мне стыдно перед болельщиками Черноморца

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал поражение от Олимпика в 12 туре УПЛ.

"Могу сказать, что мы сегодня незаслуженно проиграли. Мы старались, выкладывались, играли в хороший футбол, создавали опасность у ворот соперника, но мы делаем такие ошибки, как в моменте с голом, мне стыдно перед болельщиками.

Олимпик – Черноморец – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы играем хорошо, но не набираем очки. Мищенко – опытный футболист и не должен допускать такие ошибки. Мне трудно это комментировать, я не ожидал такого от него. Уже несколько игр подряд мы забиваем сами себе.

Я доволен, что команда играет в хороший футбол. В тактическом плане мы прогрессируем, лучше атакуем, но чисто игровые ситуации у нас не всегда получаются. В игровом плане мы добавили, но когда при этом нет очков – это больно.

Олимпик переиграл Черноморец и одержал первую победу под руководством Шевчука

Мы до зимы не планировали усиливать состав. Наша политика такова, что мы даем играть молодым игрокам, рассчитываем на свои силы. Мы взяли одного иностранца, но он пока не может нам помочь", – цитирует Червенкова телеканал Футбол 1.