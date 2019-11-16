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Десна розписала бойову нічию з мінським Динамо

15:40 291 Читать на русском
Десна розписала бойову нічию з мінським Динамо
Десна / ФК Десна

Скориставшись перервою у чемпіонаті України представник третьої сходинки УПЛ – чернігівська Десна – вирішив провести кілька контрольних поєдинків.

Товариський матч

Динамо Мінськ – Десна – 2:2

Голи: Пейовіч, 10, Іванов, 53 (пен.) – Калітвінцев, 32, Філіппов, 37 (пен.)

Щоб заповнити паузу, яка виникла у зв’язку з поєдинками національних збірних, чернігівська Десна вирішила провести два спаринги з представниками білоруського чемпіонату. Сьогодні, 16 листопада, підопічні Олександра Рябоконя зустрілись з мінським Динамо, що посідає у чемпіонаті Білорусі четверту сходинку.

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Вже на десятій хвилині чернігівці пропустили – сербський легіонер столичної команди Нікола Пейовіч вивів динамівців вперед. Та ще до перерви гостям вдалось зрівняти рахунок і навіть вийти вперед – спочатку забив Владислав Калітвінцев, а за п’ять хвилин Олександр Філіппов відзначився з пенальті. По перерві глядачі побачили ще один одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Філіп Іванов, встановивши остаточну нічию.

Завтра міні-турне Десни по Білорусі продовжиться – чернігівці зіграють товариську гру з Торпедо-БелАЗ (Жодіно).

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