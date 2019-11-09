Десна розписала результативну нічию з СК Дніпро-1 – чернігівці піднялися на другу позицію

В рамках матчу 14-го туру УПЛ СК Дніпро-1 створив сенсацію, відібравши очки у чернігівської Десни (1:1).

Десна активно розпочала поєдинок, швидко організувавши кілька небезпечних підходів до штрафного гостей, а на 13-й хвилині створивши перший гольовий момент – Хльобас вистрілив метрів з 17-ти у дев'ятку, Юрчук парирував, а потім ще й взяв добивання Коноплі з гострого кута. За три хвилини по цьому господарі ледь не забили після помилки голкіпера на виході, однак удар Хльобаса з близької дистанції той встиг відбити ногою. На 20-й же Дмитро міг виводити чернігівців уперед після прострілу від Огірі, але в останній момент його зумів вибити Логінов.

Десна продовжувала тримати ініціативу й створювати моменти. Зокрема, на 23-й хвилині метрів з 30-ти поруч з лівою стійкою вистрілив Філіппов, а Конопля і Картушов зльоту стріляли на 26-й та 37-й – неточно. На 44-й же після розіграшу зі стандарту Конопля пройшов двох захисників та викотив передачу на лінію воротарського – Юрчук вибив її на Філіппова, але той примудрився запустити м'яч над поперечиною.

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А що ж СК Дніпро-1? А нічого. Взагалі нічого. Футбол гостей у першому таймі справляв гнітюче враження, а особливо вражала статистика ударів – 11:0 на користь Десни на 45-ту хвилину (5:0 у площину). Здавалося, що в цій грі вже все зрозуміло, однак у компенсований час дніпровці несподівано відкрили рахунок: Куліш красиво скинув передачу з лівого флангу на лінію воротарського, а Шаповал звідти з боями заштовхав м'яч у сітку – 0:1.

Втім, вже на першій хвилині другого тайму чернігівці зрівняли: Гітченко замкнув подачу з правого флангу ударом головою у стійку, а Хльобас тут же добив м'яч у ворота – 1:1. На 49-й же з-за меж штрафного вистрілив Філліппов (вище воріт), а потім Хльобас пробив метрів з 20-ти – ціла гора футболістів СК Дніпро-1 заблокувала удар.

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Десна не зупинялася. На 56-й хвилині непоганий простріл Коноплі на дальній стійці не встиг замкнути Хльобас, на 58-й метрів з 25-ти пробив Артем Фаворов (поруч з каркасом), а на 61-й він же прекрасним ударом зі штрафного закрутив м'яч у лівий нижній кут – Юрчук врятував СК Дніпро-1! Гості ж нічим не відповідали, але на 60-х хвилинах їм вдалося непогано закритися. Аж до 80-х моментів у грі не виникало, хоча ініатива трималася під контролем чернігівців.

Лише на 81-й сталося бодай щось загострююче: Філіппов пройшов через центр і вистрілив з-за меж штрафного – неточно! Дніпровці огризнулися стандартом на 83-й: Булеца виконав високу подачу на правий край карного майданчика, звідки пішла скидка вздовж воріт – замикати могли і Когут, і Супряга, однак удару так і не сталося. Чернігівці відповіли кросом Коноплі та кволим замиканням Фаворова (без проблем для Юрчука). Вже у коменсований час Булеца пробив зі штрафного метрів з 30-ти, але м'яч полетів кудись за трибуни. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Десна набрала 27 очок і порівнялася з Динамо, піднявшись на другу позицію. СК Дніпро-1, маючи 12 залікових балів у активі, залишився дев'ятим.

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