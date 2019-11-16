Десна расписала боевую ничью с минским Динамо

Воспользовавшись перерывом в чемпионате Украины представитель третьего места в УПЛ – черниговская Десна – решил провести несколько контрольных поединков.

Товарищеский матч

Динамо Минск – Десна – 2:2

Голы: Пейович, 10, Иванов, 53 (пен.) – Калитвинцев, 32, Филиппов, 37 (пен.)

Чтобы заполнить паузу, которая возникла в связи с поединками национальных сборных, черниговская Десна решила провести два спарринга с представителями белорусского чемпионата. Сегодня, 16 ноября, подопечные Александра Рябоконя встретились с минским Динамо, занимающим в чемпионате Беларуси четвертую строчку.

Шахтер и Десна попали в рейтинг европейских команд, которые меньше всех пропускают

Уже на десятой минуте черниговцы пропустили – сербский легионер столичной команды Никола Пейович вывел динамовцев вперед. И еще до перерыва гостям удалось сравнять счет и даже выйти вперед – сначала забил Владислав Калитвинцев, а через пять минут Александр Филиппов отличился с пенальти. После перерыва зрители увидели еще один одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Филипп Иванов, установив окончательную ничью.

Завтра мини-турне Десны по Беларуси продолжится – черниговцы сыграют товарищескую игру с Торпедо-БелАЗ (Жодино).

Десна расписала результативную ничью с СК Днепр-1 – черниговцы поднялись на вторую позицию