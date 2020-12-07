"Россонері" продовжують грати без Ібрагімовіча, але на результат це не впливає. У кінцівці першого тайму гравець Сампдорії торкнувся м'яча рукою у власному карному майданчику, а Кессьє чітко реалізував пенальті. Мілан забив у 30 матчі Серії А поспіль, встановивши новий клубний рекорд.

Мілан переграв Сампдорію та закріпився на вершині Серії А, Наполі не залишив шансів Кротоне

Команда Піолі подвоїла перевагу на 77 хвилині. Хауге, Ребіч та Кастільєхо розіграли красиву комбінацію, яку завершив іспанець. Екдаль зіпсував "сухий" матч Доннаруммі, але на більше Сампдорія не спромоглася – 1:2.