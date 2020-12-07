Черговий рекорд "россонері" у відеоогляді матчу Сампдорія – Мілан – 1:2
09:30 - Читать на русском
Мілан здолав Сампдорію у матчі 10 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Франк Кессьє 45’
Саму Кастільєхо 77’
45’ Франк Кессьє
77’ Саму Кастільєхо
"Россонері" продовжують грати без Ібрагімовіча, але на результат це не впливає. У кінцівці першого тайму гравець Сампдорії торкнувся м'яча рукою у власному карному майданчику, а Кессьє чітко реалізував пенальті. Мілан забив у 30 матчі Серії А поспіль, встановивши новий клубний рекорд.
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Команда Піолі подвоїла перевагу на 77 хвилині. Хауге, Ребіч та Кастільєхо розіграли красиву комбінацію, яку завершив іспанець. Екдаль зіпсував "сухий" матч Доннаруммі, але на більше Сампдорія не спромоглася – 1:2.
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