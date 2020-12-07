Очередной рекорд "россонери" в видеообзоре матча Сампдория – Милан – 1:2
09:30 - Читати українською
Милан одолел Сампдорию в матче 10 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Франк Кессье 45’
Саму Кастильехо 77’
45’ Франк Кессье
77’ Саму Кастильехо
"Россонери" продолжают играть без Ибрагимовича, но на результат это не влияет. В концовке первого тайма игрок Сампдории коснулся мяча рукой в собственной штрафной, а Кессье четко реализовал пенальти. Милан забил в 30 матче Серии А подряд, установив новый клубный рекорд.
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Команда Пиоли удвоила преимущество на 77 минуте. Хауге, Ребич и Кастильехо разыграли красивую комбинацию, которую завершил испанец. Экдаль испортил "сухой" матч Доннарумме, но на большее Сампдория не претендовала – 1:2.
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