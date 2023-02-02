Рома вдома програла Кремонезе (1:2) та припинила боротьбу за трофей. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Кремонезе створив другу поспіль сенсацію. На попередньому етапі Кубка Італії аутсайдер Серії А вибив Наполі, а вчора розправився з Ромою на Стадіо Олімпіко.

Рома сенсаційно вилетіла з Кубка Італії від аутсайдера – крок відчаю не допоміг Моурінью уникнути фіаско

Не обійшлося без везіння для Кремонезе. Кумбулла обрізав всю Рому та привіз пенальті на власні ворота. А на початку другого тайму Челік так підправив м'яч, що відзначився автоголом.

Рома створила чимало моментів. Найкращі шанси забити мали Пеллегріні та Дибала, однак скористався нагодою тільки Белотті. Моурінью поступився і зазнав чергового фіаско.