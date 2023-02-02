Кубок Італії, 1/4 фіналу

Рома – Кремонезе 1:2

Голи: Белотті, 90+4 – Дессерс, 28 (з пенальті), Челік, 49 (автогол)

Мараш Кумбулла не так часто отримує шанс зіграти в стартовому складі. Албанець чекав кубкового матчу, бо знав – Жозе Моурінью зробить ротацію і випустить на поле деяких гравців, які отримують мало ігрової практики в цьому сезоні. Але Кумбулла не зумів скористатися своєю можливістю – саме він став винуватцем пропущеного в першому таймі м'яча. Центральний захисник втратив м'яч на рівному місці, і Патрісіу довелося збивати Дессерса. Сіріл був злий на Рому – саме цьому супернику він у складі Фейєноорда програв фінал першого в історії розіграшу Ліги конференцій. Але свій пенальті у чвертьфіналі Кубка Дессерс реалізував, після чого заробив попередження. Арбітр зустрічі вирішив, що своїм святкуванням нігерієць провокував фанатську трибуну Роми.

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Але не тільки Кумбулла у складі "джалороссі" провалив перший тайм матчу з Кремонезе. У перерві Моурінью зробив відразу чотири (!) заміни. І ви помиляєтеся, якщо думаєте, що після цього римляни заграли. Навпаки – Кремонезе забив другий гол. Після удару Пікеля м'яч пролітав повз створ воріт, але Зекі Челік рефлекторно спробував вибити його, і зробив тільки гірше. Рикошетом від турка м'яч закотився за лінію воріт.

Вважалося, що у Роми серед інших італійських грандів найлегша сітка до фіналу Кубка: Кремонезе, переможець пари Фіорентина – Торіно. До фіналу було рукою подати. Але команда Моурінью, яка розмріялася про цей фінал, примудрилася вилетіти від найгіршої команди Серії А, яка в цьому сезоні не зуміла здобути в чемпіонаті жодної перемоги. У компенсований час Андреа Белотті вдалося лише розмочити рахунок.

Тепер із Фіорентиною в півфіналі турніру зіграє саме команда Давіде Баллардіні. Кремонезе після успіху в Неаполі вибив з Кубка і Рому.