Вест Хем не без проблем здолав Тоттенхем. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Вже в дебюті зустрічі Вест Хем вийшов вперед – Антоніо чудово зорієнтувався на добиванні. По перерві Лінгард подвоїв перевагу "молотків", ефектно обігравшись із Форналсом та розстрілявши Льоріса.

Вест Хем без Ярмоленка переміг Тоттенхем і продовжив страждання Моурінью

Тоттенхем кинув всі сили в атаку та відквитав один м'яч зусиллями Моури. "Шпори" могли ще двічі забивати: Бейл перевірив на міцність поперечку, а Сон влучив у стійку.

2:1 – Девід Мойєс перервав 16-матчеву серію без перемог над Жозе Моурінью. Тоттенхем зазнав вже 5 фіаско в останніх 6 зустрічах АПЛ та розташувався на 8 місці у турнірній таблиці. Вест Хем піднявся на 4 сходинку.