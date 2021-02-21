Вест Хэм не без проблем одолел Тоттенхэм. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Уже в дебюте встречи Вест Хэм вышел вперед – Антонио прекрасно сориентировался на добивании. После перерыва Лингард удвоил преимущество "молотков", эффектно обыгравшись с Форналсом и расстреляв Льориса.

Вест Хэм без Ярмоленко победил Тоттенхэм и продолжил страдания Моуринью

Тоттенхэм бросил все силы в атаку и отыграл один мяч усилиями Моуры. "Шпоры" могли еще дважды забивать: Бейл проверил на прочность перекладину, а Сон попал в штангу.

2:1 – Дэвид Мойес прервал 16-матчевую серию без побед над Жозе Моуринью. Тоттенхэм потерпел уже 5 фиаско в последних 6 встречах АПЛ и расположился на 8 месте в турнирной таблице. Вест Хэм поднялся на 4 место.