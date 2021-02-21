В рамках недільної програми 25-го туру АПЛ Тоттенхем на виїзді поступився Вест Хему . Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 25-й тур

Вест Хем – Тоттенхем – 2:1

Голи: Антоніо, 5, Лінгард, 47 – Моура, 64

Астон Вілла – Лестер Сіті – початок о 16:00

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – початок о 21:00

Вест Хем у рідних стінах приймав Тоттенхем. "Шпори" в останніх шести турах отримали п'ять поразок, тому перемога у цьому матчі була для них дуже важливою.

"Молоткам" вдалось забити швидкий гол – Антоніо своєчасно опинився на добиванні у штрафному суперника та спрямував м'яч у сітку. Гості одразу кинулись в атаку, але захист господарів боровся за кожен сантиметр поля і у першому таймі вони змогли втримати свої ворота "на замку".

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Одразу по перерві Лінгард розіграв блискучу комбінацію із Форналсом та закріпив перевагу господарів. На 64-й підопічні Жозе Моурінью таки відквитали один гол – відзначився Лукас Моура. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні "шпори". Фінальний свисток зафіксував перемогу Вест Хема – 2:1.

Завдяки цій перемозі "молотки" піднялись у зону Ліги чемпіонів та посідають 4-те місце у турнірній таблиці. Тоттенхем розташувався на 9-й сходинці першості.

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