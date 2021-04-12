Активний старт у виконанні обох колективів вилився у два забиті м'ячі в дебютні 20 хвилин двобою.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Відкрили рахунок "матрацники" вже на 5-й хвилині. Гол зробив Корреа, який вивів фактично на порожні ворота Янніка Феррейру Карраско – бельгієць не схибив. Севільці відігралися на 20-й: Морено накинув на лінію штрафного майданчика, а Крістіан Тельйо класно поклав у кут ударом з льоту. Далі ж, попри всі старання, команди не забивали.

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