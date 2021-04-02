Денисов не виключив ймовірності приходу італійської сенсації до керма Шахтаря
Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов поділився своїми думками щодо потенційного призначення Роберто Де Дзербі наставником Шахтаря.
"Ми знаємо, що на сьогоднішній день у Каштру контракт не продовжений. Ні тренер, ні клуб не ухвалили рішення. Є список кандидатів, які розглядаються Шахтарем і викидаються в пресу. Що стосується Де Дзербі, потрібно сказати, що цей тренер десь, можливо, і є в списках Шахтаря.
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Ті, хто пишуть коментарі про те, що тренер не вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи, без єврокубкового досвіду, це не є мірилом того, як підбираються тренери в Шахтар. Ті ж Фонсека та Каштру приходили в Шахтар без цього досвіду. У Фонсеки вийшло видати три тріумфальних сезони, у Луїша вийшов перший сезон, зараз йде другий і він, можна сказати, провальний. Але як буде з Каштру – ще нічого не вирішено", – розповів Денисов в ефірі програми Денисов Time.
Додамо, що Де Дзербі створив яскраву команду в Серії А. Сассуоло другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці, демонструючи надрезультативну гру. На місце Каштру у Шахтар також сватали і Массіміліано Аллегрі.
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