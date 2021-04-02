"Ми знаємо, що на сьогоднішній день у Каштру контракт не продовжений. Ні тренер, ні клуб не ухвалили рішення. Є список кандидатів, які розглядаються Шахтарем і викидаються в пресу. Що стосується Де Дзербі, потрібно сказати, що цей тренер десь, можливо, і є в списках Шахтаря.

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Ті, хто пишуть коментарі про те, що тренер не вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи, без єврокубкового досвіду, це не є мірилом того, як підбираються тренери в Шахтар. Ті ж Фонсека та Каштру приходили в Шахтар без цього досвіду. У Фонсеки вийшло видати три тріумфальних сезони, у Луїша вийшов перший сезон, зараз йде другий і він, можна сказати, провальний. Але як буде з Каштру – ще нічого не вирішено", – розповів Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Додамо, що Де Дзербі створив яскраву команду в Серії А. Сассуоло другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці, демонструючи надрезультативну гру. На місце Каштру у Шахтар також сватали і Массіміліано Аллегрі.

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