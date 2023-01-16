"Нам потрібно грати значно ритмічніше, інтенсивніше і краще взаємодіяти на полі. Можна знайти тисячу виправдань, але чемпіонат світу закінчився. Навіть якщо ми не були разом протягом восьми тижнів, нам потрібно бути набагато кращим у тому, що стосується взаємодії, ритмічності та інтенсивності. Ми маємо близько десяти днів, щоб попрацювати над цим.

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Ми знали, що на нас чекає важкий матч, так і вийшло. Голкіпер суперників майже не брав участі у грі. Наша гра мене особливо розчарувала. Ми нічого не створили. Було дуже мало сприятливих ситуацій. Ми концентрувалися на володінні м'ячем. Бракувало гравців, які б тиснули на лінію оборони Ренна", – Гальтьє RMC Sport.

До слова, вчора Ренн, попри чималу кількість втрат серед лідерів, зумів шокувати зіркових гостей. Майбутній суперник Шахтаря у плей-офф Ліги Європи не дав парижанам нічого створити і переміг завдяки голу капітана Амарі Траоре.

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