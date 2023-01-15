Ренн мінімально обіграв ПСЖ (1:0) в 19 турі Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 19 тур

Ренн – ПСЖ – 1:0

Гол: Траоре, 65

ПСЖ зустрівся з суперником Шахтаря. Ренн вже через місяць зіграє з "гірниками" в Лізі Європи, а наступного тижня вийде проти Марселя та Маліновського. Бруно Женезіо обрав схему з трьома центрбеками, а в основі ПСЖ вийшли Мессі, Неймар (Мбаппе розпочав у запасі) і 16-річний Заїр-Емері.

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Парижанам не вдалося встановити режим домінування. Лише кілька разів партнери вивели Мессі на удар з лінії штрафного майданчика. Лео і Неймар вкрай рідко отримували м'яч, а Екітіке взагалі був відірваний від команди.

Ренн тим часом організував низку хороших атак. Калімуендо впритул розстрілював Доннаруммму – голкіпер врятував. Гостро били Майєр (зі штрафних) і Гуїрі, однак Джанлуїджі знову був на висоті.

Крістоф Гальтьє випустив Мбаппе та Хакімі рятувати ситуацію, але вони навпаки поховали ПСЖ. Ашраф програв ключову дуель в обороні, коли забивав Ренн, а Кіліан змарнував найкращий шанс, вийшовши сам на сам.

Єдиний гол у зустрічі забив капітан господарів Траоре. Асистував йому Труффер, який вигриз м'яч у Хакімі. Спрацював задум Женезіо – наставник Ренна змінив схему та дозволив фулбекам активніше підключатися до атак.

ПСЖ вдруге за три тури програв. Лідерство досі у парижан, однак гандикап зменшується. Відрив від Ланса вже 3 очки, а від Марселя – 5. Ренн набрав 37 балів і наблизився до зони ЛЧ.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки