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Чемпіонат Чехії достроково завершений – команда динамівця отримала путівку в єврокубки

11:50 - Читать на русском
Чемпіонат Чехії достроково завершений – команда динамівця отримала путівку в єврокубки
Слован – Вікторія / Сайт господарів

Чеська Фортуна-ліга відмовилася від проведення завершальних турів.

Ліга на своєму офіційному сайті оголосила про дострокове завершення сезону.

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Причиною стали масові захворювання коронавірусом у клубі Опава, який пішов на карантин і поставив на паузу всю нижню вісімку чемпіонату. Учасники верхньої вісімки провели всі тури, тому їхні результати затверджені офіційно. Чемпіоном стала празька Славія, срібним призером Вікторія Пльзень, а до Ліги Європи пробились три команди – Спарта, Яблонець і Слован Ліберець, у складі останнього на правах оренди виступав хавбек Динамо Ахмед Алібеков.

Всі 16 учасників поточного розіграшу зберегли свої місця в еліті. З наступного сезону чемпіонат Чехії розширять до 18 клубів, додавши двох новачків – Пардубіце і Брно.

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Світ коронавірус Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Слован Ліберец Слован Ліберец Славія Прага Славія Прага Ахмед Ахмед Алібеков Українці за кордоном
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