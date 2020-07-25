Чемпіонат Чехії достроково завершений – команда динамівця отримала путівку в єврокубки

Ліга на своєму офіційному сайті оголосила про дострокове завершення сезону.

Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Причиною стали масові захворювання коронавірусом у клубі Опава, який пішов на карантин і поставив на паузу всю нижню вісімку чемпіонату. Учасники верхньої вісімки провели всі тури, тому їхні результати затверджені офіційно. Чемпіоном стала празька Славія, срібним призером Вікторія Пльзень, а до Ліги Європи пробились три команди – Спарта, Яблонець і Слован Ліберець, у складі останнього на правах оренди виступав хавбек Динамо Ахмед Алібеков.

Всі 16 учасників поточного розіграшу зберегли свої місця в еліті. З наступного сезону чемпіонат Чехії розширять до 18 клубів, додавши двох новачків – Пардубіце і Брно.

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