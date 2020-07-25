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Чемпионат Чехии досрочно завершен – команда динамовца добыла путевку в еврокубки

11:51 - Читати українською
Чемпионат Чехии досрочно завершен – команда динамовца добыла путевку в еврокубки
Слован – Виктория / Сайт хозяев

Чешская Фортуна-лига отказалась от проведения заключительных туров.

Лига на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении сезона.

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Причиной стали массовые заболевания коронавирусом в клубе Опава, который пошел на карантин и поставил на паузу всю нижнюю восьмерку чемпионата. Участники верхней восьмерки провели все туры, поэтому их результаты утверждены официально. Чемпионом стала пражская Славия, серебряным призером Виктория Пльзень, а в Лигу Европы пробились три команды – Спарта, Яблонец и Слован Либерец, в составе которого на правах аренды выступал хавбек Динамо Ахмед Алибеков.

Все 16 участников текущего розыгрыша сохранили свои места в элите. Со следующего сезона чемпионат Чехии расширят до 18 клубов, добавив двух новичков – Пардубице и Брно.

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