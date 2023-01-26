Про рішення розірвати контракт із 29-річним французом Тігрес оголосив на офіційному сайті клубу. У складі мексиканців Товен провів лише півтора року. Зіграв 38 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів.

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Таке рішення Тігреса пов'язують із бажанням клубу звільнити місце для реєстрації новачка Ніколаса Ібаньєса, який прийшов із Пачуки. Але розрив контракту став повною несподіванкою для Товена. Нападник прибув на тренування команди, проте його просто не пустили на базу і сказали, що він вже не є гравцем клубу.

Не допоміг і приїзд адвоката – представники Тігреса повідомили, що у них навіть немає форми для французького футболіста. Товен шокований і готовий судитися. Справа може дійти навіть до CAS у Лозанні, повідомляє Foot Mercato.

До гравця вже є інтерес – зокрема, форвардом цікавляться Ліон, Валенсія, Сельта і клуби МЛС.

Раніше Флоріан Товен виступав за Ньюкасл, Бастію та Марсель. У складі збірної Франції нападник став чемпіоном світу-2018, але зіграв на тому Мундіалі лише одну хвилину – проти Аргентини в 1/8 фіналу.

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