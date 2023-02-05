Атлетіко розписав нічию з Хетафе (1:1) у 20-му турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Першого гола довелось чекати понад 60 хвилин. Це Корреа вдало зіграв на добиванні, проте його взяття скасували. Сімеоне вирішив замінити Анхеля, поки VAR переглядав епізод.

Сельта здолала Бетіс у перестрілці з сімома голами, Атлетіко втратив перемогу над Хетафе, Вільяреал програв Ельче

Чемпіон світу-2022 вже встиг сісти на лавку для запасних, коли арбітр все ж вказав на центр поля. Неймовірно. Проте наприкінці матчу "матрацники" втратили перемогу, адже Унал реалізував пенальті. Атлетіко залишився четвертим у таблиці, Хетафе – передостаннім.