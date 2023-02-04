В рамках суботньої програми 20-го туру Ла Ліги 2022/23 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 20-й тур

Еспаньйол – Осасуна – 1:1

Голи: Брейтвейт, 59 – Будімір, 45

Вилучення: Ронаель, 45+4 – Ез Абде, 45+4

Ельче – Вільяреал – початок о 17:15

Атлетіко – Хетафе – початок о 19:30

Бетіс – Сельта – початок о 22:00

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Еспаньйол – Осасуна. Каталонцям було необхідно перемагати, адже від зони вильоту їх відділяло всього одне очко. Втім, наприкінці першого тайму вони пропустили гол від Будіміра, а у компенсований час "папуги" ще й вдесятьох залишились – Ронаель у дебютному матчі в Ла Лізі отримав другу жовту за бійку з Еззалзулі. Обох вилучили.

На початку другого тайму Брейтвейт зрівняв рахунок, забивши свій 5-й гол у 15-му матчі в поточному чемпіонаті. Це стільки ж, скільки Мартін забив у 44 матчах за Барсу в Прімері. На цьому суперники й розійшлися. Фінальний свисток зафіксував нічию (1:1) – Осасуна втратила шанс порівнятись з п'ятою й шостою командами у таблиці, а Еспаньйол відірвався від зони вильоту всього на два очки.

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