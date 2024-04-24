Жиру найближчим часом підпише контракт із ФК Лос-Анджелес. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, угода буде розрахована до грудня 2025 року. Згідно з джерелом, француз досяг усної домовленості з американським клубом ще в березні. Влітку 37-річний нападник покине Мілан на правах вільного агента.

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Це частково пояснює зниження форми Олів'є у квітні. За весь цей місяць Жиру забив за "россонері" тільки один гол. Він провалив обидві зустрічі своєї команди з Ромою в 1/4 фіналу Ліги Європи, і головний тренер Мілана Стефано Піолі був змушений залишити француза в запасі на міланське дербі. У цій грі з Інтером Піолі вважав за краще перетворити номінального вінгера Леау на "фальшиву дев'ятку".

Жиру захищає кольори Мілана з 2021 року. У складі збірної Франції він вигравав ЧС-2018.

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