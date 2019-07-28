Чемпіон світу U-20 Сікан зацікавив клуб з Нідерландів

Форвард Шахтаря Данило Сікан може продовжити кар'єру за кордоном.

Фейєнорд проявляє інтерес до форварда донецького Шахтаря Данила Сікана, повідомляє Футбол NEWS з посиланням на голландські ЗМІ. "Червоно-біло-чорні" готові запропонувати "гірникам" 3 млн євро.

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Увагу скаутів клубу з Роттердама привернула гра футболіста на тріумфальному для збірної України чемпіонаті світу U-20. Нападник забив 4 м'ячі у 6 матчах на турнірі.

Сікан перебрався у Шахтар взимку цього року з Карпат, але був відданий в оренду в Маріуполь.

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