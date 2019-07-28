Чемпион мира U-20 Сикан заинтересовал клуб из Нидерландов

Форвард Шахтера Даниил Сикан может продолжить карьеру за рубежом.

Фейеноорд проявляет интерес к форварду донецкого Шахтера Даниилу Сикану, сообщает Футбол NEWS со ссылкой на голландские СМИ. "Красно-бело-черные" готовы предложить "горнякам" 3 млн евро.

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Внимание скаутов клуба из Роттердама привлекла игра футболиста на триумфальном для сборной Украины чемпионате мира U-20. Нападающий забил 4 мяча в 6 матчах на турнире.

Сикан перебрался в Шахтер зимой этого года из Карпат, но был отдан в аренду в Мариуполь.

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