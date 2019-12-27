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Чемпіон світу U-20 Конопля: Мрію грати за Шахтар, але не проти спробувати свої сили і в Англії

14:01 307 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Конопля: Мрію грати за Шахтар, але не проти спробувати свої сили і в Англії
Юхим Конопля / Сайт Десни

Захисник Юхим Конопля, який виступає за Десну на правах оренди, поділився думками щодо повернення у свій рідний клуб – Шахтар.

"Звичайно, я мрію грати за Шахтар! Я виріс в Донецьку. Це мій рідний клуб, матчі якого я регулярно відвідував. У мене були свої кумири в Шахтарі, щоправда, вже нікого в команді не залишилося. Я завжди захоплювався грою Даріо Срни, шалено подобалися Вілліан та Ілсінью.

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Багато пам'ятних матчів пережив на Донбас Арені, але найкращий – розгром Реал Сосьєдада 4:0 з дублем Дугласа Кости, за іспанців тоді грав Антуан Грізманн. Грати в Шахтарі – моя мета. Але, звичайно, я хотів би пограти і в Європі, спробувати себе в Англії. Але, напевно, туди простіше потрапити через Бельгію або Чехію", – наводить слова Коноплі Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, чернігівська Десна орендувала вихованця "гірників" до кінця сезону 2019/20.

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Теги
Шахтар Шахтар Десна Десна Юхим Конопля Юхим Конопля
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