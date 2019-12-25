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Чемпіон світу U-20 Конопля розніс систему підготовки дітей до футболу

19:24 771 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Конопля розніс систему підготовки дітей до футболу
Юхим Конопля / фото із соцмереж

Оборонець чернігівської Десни Юхим Конопля, права на якого належать донецькому Шахтарю, висловився щодо рівня підготовки дітей в Україні.

"Як наших дітей готують до футболу, як вчать грати – велика помилка. Чимало потім у 15-20 років і подальшій кар'єрі боїться помилитися.

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Для зарубіжних тренерів помилка – це просто технічний брак, який можна виправити, віддавши 10, 20, 30 передач. А коли ти не можеш розкріпачитися на психологічному рівні, не можеш дозволити собі нічого, здавалося б, зайвого на футбольному полі... Але футбол – це гра, від якої потрібно отримувати задоволення та приносити задоволення людям, які його дивляться", – цитує Коноплю Tribuna.com із посиланням на Instagram УАФ.

Нагадаємо, що цьогоріч Юхим Конопля у складі збірної України став чемпіоном світу U-20. Також він відіграв 12 матчів за Десну в УПЛ сезону 2019/20, віддавши 2 результативні передачі.

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