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Чемпіон світу покинув російський клуб через невиплату зарплатні – він так і не зіграв жодної секунди

17:28 1425 Читать на русском
Чемпіон світу покинув російський клуб через невиплату зарплатні – він так і не зіграв жодної секунди
Аділь Рамі (справа) / Getty Images

Досвід виступів французького захисника Аділя Рамі у Росії виявився доволі коротким.

Чемпіон світу 2018 року вирішив покинути Сочі, про що повідомив його адвокат Жюль Планк.

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"Криза Covid-19 не оминула чемпіонат Росії, він відновиться лише 21 червня. У цьому контексті, попри численні попередження гравця і його представників, ПФК Сочі вирішив не дотримуватися будь-яких своїх зобов'язань і спробував зняти з себе всю відповідальність, продемонструвавши крайню недобросовісність, яка веде до брехні.

Аділь Рамі досі не отримав жодної зарплатні від Сочі. Його рішучість тільки посилюється, він хоче повернутися до норми. Сьогодні гравець відчуває себе вільним від будь-яких обов'язків, але його прагнення продовжити кар'єру залишається незмінним", – цитує Планка France Footbal.

Нагадаємо, Рамі приєднався до Сочі в кінці лютого на правах вільного агента, однак так і не зіграв жодного матчу за російський клуб.

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Аділь Рамі Аділь Рамі Росія Сочі Сочі
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