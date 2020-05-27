Президента ЦСКА Москва затримувала українська міліція: він жорстоко вчинив із батьком загиблого голкіпера

Ресурс Match TV розповів про темні сторінки біографії Євгена Гінера, президента московського ЦСКА, пов'язані з Україною.

"З 1992 року Гінер спонсорував у Москві ветеранські команди. Роком раніше, 9 лютого 1991, за інформацією видання "Время новостей", що цитує відповідь українського МВС російським колегам, Гінер затримувався Фрунзенським РВВС Харківської області за кримінальною справою, порушеною 29.08.90 за ознаками злочину, передбаченого статтею 86-1 КК УРСР (розкрадання держмайна в особливо великих розмірах)", – йдеться у матеріалі Match TV.

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У лютому 2001 року Євген Гінер, уродженець Харкова, став президентом ПФК ЦСКА (Москва). А у серпні того ж року голкіпер "армійців" Сергій Перхун, гравець національної збірної України, зазнав смертельної травми у зіткненні з Будуном Будуновим, форвардом Анжи.

"Після смерті Сергія Перхуна Гінер допоміг його дружині, сестрі і донькам (двокімнатна квартира, оплата навчання в інституті, чотириметровий пам'ятник роботи Рукавишникова). Батька Перхуна, який просив гроші на книгу про сина, Гінер вигнав зі свого кабінету. На думку президента ЦСКА, Володимир Перхун намагався "нажитися на горі", – пише Match TV.

До слова, під управлінням Гінера ЦСКА став 6-разовим чемпіоном і 7-разовим володарем Кубка Росії, а також переміг у фіналі Кубка УЄФА-2005.

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