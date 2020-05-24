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Чемпіон світу-2018 продав свою медаль з Росії за шалені гроші

06:00 53 Читать на русском
Чемпіон світу-2018 продав свою медаль з Росії за шалені гроші
Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле / Фото 90min

Хтось з 23-х гравців збірної Франції вирішив підзаробити на дорогоцінних металах.

Аукціонний будинок Julien`s Auctions виставив на продаж золоту медаль ЧС-2018, який відбувався в Росії.

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Лот виявився дуже популярним, і остаточна сума зупинилась на позначці 71 тисяча 875 доларів (близько 1,92 млн гривень). Ім'я гравця, який вирішив позбутись нагороди – не повідомляється.

Нагадаємо збірна Франції тріумфувала на чемпіонаті світу в Росії, обігравши у фіналі хорватів (4:2).

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Теги
Франція Франція футбольні курйози ЧС 2018
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