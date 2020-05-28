Чемпион мира покинул российский клуб из-за невыплаты зарплаты – он так и не сыграл ни секунды

Опыт выступлений французского защитника Адиля Рами в России оказался довольно коротким.

Чемпион мира 2018 года решил покинуть Сочи, о чем сообщил его адвокат Жюль Планк.

Чемпион мира-2018 продал свою медаль из России за бешеные деньги

"Кризис Covid-19 не обошел чемпионат России, он возобновится только 21 июня. В этом контексте, несмотря на многочисленные предупреждения игрока и его представителей, ПФК Сочи решил не придерживаться каких-либо своих обязательств и попытался снять с себя всю ответственность, продемонстрировав крайнюю недобросовестность, которая ведет ко лжи.

Адиль Рами до сих пор не получил ни одной зарплаты от Сочи. Его решительность только усиливается, он хочет вернуться к норме. Сегодня игрок чувствует себя свободным от любых обязанностей, но его стремление продолжить карьеру остается неизменным", – цитирует Планка France Footbal.

Напомним, Рами присоединился к Сочи в конце февраля на правах свободного агента, однако так и не сыграл ни одного матча за российский клуб.

Президента ЦСКА Москва задерживала украинская милиция: он жестоко поступил с отцом погибшего голкипера