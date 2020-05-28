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Чемпион мира покинул российский клуб из-за невыплаты зарплаты – он так и не сыграл ни секунды

17:29 51 Читати українською
Чемпион мира покинул российский клуб из-за невыплаты зарплаты – он так и не сыграл ни секунды
Адиль Рами (справа) / Getty Images

Опыт выступлений французского защитника Адиля Рами в России оказался довольно коротким.

Чемпион мира 2018 года решил покинуть Сочи, о чем сообщил его адвокат Жюль Планк.

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"Кризис Covid-19 не обошел чемпионат России, он возобновится только 21 июня. В этом контексте, несмотря на многочисленные предупреждения игрока и его представителей, ПФК Сочи решил не придерживаться каких-либо своих обязательств и попытался снять с себя всю ответственность, продемонстрировав крайнюю недобросовестность, которая ведет ко лжи.

Адиль Рами до сих пор не получил ни одной зарплаты от Сочи. Его решительность только усиливается, он хочет вернуться к норме. Сегодня игрок чувствует себя свободным от любых обязанностей, но его стремление продолжить карьеру остается неизменным", – цитирует Планка France Footbal.

Напомним, Рами присоединился к Сочи в конце февраля на правах свободного агента, однако так и не сыграл ни одного матча за российский клуб.

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Адиль Рами Адиль Рами Россия Сочи Сочи
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