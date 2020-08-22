Чемпіон світу Бескоровайний продовжив контракт з ДАКом

Український чемпіон світу U-20 підписав нову угоду терміном до 30 червня 2023 року, інформує офіційний сайт словацького клубу.

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Бескоровайний став гравцем ДАКа влітку 2018 року, щоправда, перший сезон провів у оренді за Міхаловце. Після успіху на молодіжному чемпіонаті світу центрбек повернувся в клуб і виборов місце в стартовому складі. У всіх турнірах сезону 2019/20 Данило провів 25 матчів, забив один м'яч.

Додамо, що Дунайска Стреда є чинним бронзовим призером чемпіонату Словаччини, а в трьох турах нової кампанії здобула три перемоги і йде лідером турнірної таблиці.

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