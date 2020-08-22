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Чемпион мира Бескоровайный продлил контракт с ДАКом

12:26 - Читати українською
Чемпион мира Бескоровайный продлил контракт с ДАКом
Даниил Бескоровайный (справа) / Сайт ДАКа

Защитник Даниил Бескоровайный и Дунайска Стреда решили продолжить свое сотрудничество.

Украинский чемпион мира U-20 подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт словацкого клуба.

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Бескоровайный стал игроком ДАКа летом 2018 года, правда, первый сезон провел в аренде за Михаловце. После успеха на молодежном чемпионате мира центрбек вернулся в клуб и завоевал место в стартовом составе. Во всех турнирах сезона 2019/20 Даниил провел 25 матчей, забил один мяч.

Добавим, что Дунайска Стреда является бронзовым призером чемпионата Словакии, а в трех турах новой кампании одержала три победы и идет лидером турнирной таблицы.

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