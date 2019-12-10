Путін обмовився, що російський олігарх підкупив президента ФІФА заради проведення ЧС-2018, – мінюст США

Міністерство юстиції США опублікувало звіт про розслідування ФБР, в якому йдеться про підкуп чиновників ФІФА при виборі країни-господині чемпіонату світу 2018 року.

"У липні 2011 року Крістофер Стіл (колишній співробітник британської розвідки – прим. "Футбол 24") представив звіт, в якому коротко викладена ймовірна розмова між тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим і тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Путіним.

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Згідно зі звітом, Путін визнав, що російський олігарх підкупив президента ФІФА, щоб Росія виграла право на проведення ЧС-2018. У 2012 році Стіл ознайомив представників ФБР з двома британськими чиновниками, що володіли інформацією про ймовірні спроби Росії підкупити керівників ФІФА", – надає частину звіту ФБР Sky Sports. Додамо, що у 2011 році президентом ФІФА був Зепп Блаттер.

Нагадаємо, що вчора Міжнародне антидопінгове агентство дискваліфікувало Росію від участі у міжнародних змаганнях, в тому числі й на чемпіонатах світу з футболу.

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