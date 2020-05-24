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Чемпион мира-2018 продал свою медаль из России за бешеные деньги

06:00 31 Читати українською
Чемпион мира-2018 продал свою медаль из России за бешеные деньги
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле / Фото 90min

Кто-то из 23-х игроков сборной Франции решил подзаработать на драгоценных металлах.

Аукционный дом Julien`s Auctions выставил на продажу золотую медаль ЧМ-2018, который проходил в России.

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Лот оказался очень популярным, и окончательная сумма остановилась на отметке 71 тысяча 875 долларов (около 1,92 млн гривен). Имя игрока, который решил избавиться от награды – не сообщается.

Напомним сборная Франции победила на чемпионате мира в России, обыграв в финале хорватов (4:2).

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Франция Франция футбольные курьёзы ЧМ 2018
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