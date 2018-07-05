Чемпіон світу-2014 гратиме в 3-му німецькому дивізіоні

Тріумфатор Мундіалю в Бразилії у складі збірної Німеччини Кевін Гроскройц новий сезон розпочне у клубі третього німецького дивізіону Юрдінген.

29-річний хавбек підписав контракт із Юрдінгеном, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гроскройц уклав із вестфальцями 3-річну угоду. Попереднім клубом вихованця аленського Рот-Вайса був Дармштадт. Найкращі роки своєї кар'єри Кевін провів у дортмундській Борусії, з якою двічі вигравав Бундеслігу (2010/11, 2011/12).

Падіння Гроскройца розпочалося в сезоні 2014/15. Його відправили в дубль "джмелів", а потім він не зумів закріпитися в турецькому Галатасараї. Реанімувати свою кар'єру півзахисник намагався в Штутгарті, але покинув швабів через інцидент в клубі, після якого зліг побитий.

Кевін Гроскройц провів 6 матчів у складі збірної Німеччини та потрапив до фінальної заявки команди на ЧС-2014. На Мундіалі він не провів жодної хвилини на полі, але отримав золоту медаль разом із іншими гравцями Бундестіму.