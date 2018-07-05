Чемпион мира-2014 будет играть в 3-м немецком дивизионе

Триумфатор Мундиаля в Бразилии в составе сборной Германии Кевин Гроскройц новый сезон начнет в клубе третьего немецкого дивизиона Юрдинген.

29-летний хавбек подписал контракт с Юрдингеномом, сообщает официальный сайт клуба.

Гроскройц заключил с вестфальцами 3-летнее соглашение. Предыдущим клубом воспитанника аленского Рот-Вайсса был Дармштадт. Лучшие годы своей карьеры Кевин провел в дортмундской Боруссии, с которой дважды выигрывал Бундеслигу (2010/11, 2011/12).

Падение Гроскройца началось в сезоне 2014/15. Его отправили в дубль "шмелей", а затем он не сумел закрепиться в турецком Галатасарае. Реанимировать свою карьеру полузащитник пытался в Штутгарте, но покинул швабов из-за инцидента в клубе, после которого слег избитый.

Кевин Гроскройц провел 6 матчей в составе сборной Германии и попал в финальную заявку команды на ЧМ-2014. На Мундиале он не провел ни одной минуты на поле, но получил золотую медаль вместе с другими игроками Бундестима.