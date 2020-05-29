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Челсі знайшов секретну зброю для підписання Вернера, – журналіст

15:27 300 Читать на русском
Челсі знайшов секретну зброю для підписання Вернера, – журналіст
Рюдігер, Вернер і Вагнер / фото із соцмереж

Лондонський Челсі активізувався у боротьбі за форварда німецького РБ Лейпциг Тімо Вернера та обрав несподіваний шлях до укладення угоди.

Цікавий спосіб підписання нападника "биків" журналіст Крістіан Фальк описав у своєму твіттері.

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За його інформацією, ключову роль у спробах Челсі наразі відіграє оборонець Антоніо Рюдігер. Центрбек лондонців товаришує із Вернером. Вони разом грали в Штутгарті, а тепер німецький захисник намагається вмовити співвітчизника приєднатися до команди Френка Лемпарда. Конкуренцію "синім" складуть Ліверпуль і МЮ.

До слова, в нинішньому сезоні Тімо Вернер провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів.

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