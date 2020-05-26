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Челсі знайшов дешеву альтернативу Санчо в Португалії

17:28 274 Читать на русском
Челсі знайшов дешеву альтернативу Санчо в Португалії
Хесус Корона / ФК Порту

Вінгер Порту Хесус Корона потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

"Пенсіонери" визначили зірку португальського гранда альтернативою Джейдону Санчо з Борусії Д. Про це повідомляє Daily Star.

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Влітку Челсі, найімовірніше, попрощається відразу з двома фланговими виконавцями – Вілліаном і Педро. Це означає, що фланги лондонців потребують підсилення. Команда Френка Лемпарда вже оформила трансфер вінгера Аякса Хакіма Зієша. Корона, вочевидь, стане його конкурентом за позицію.

У нинішньому сезоні мексиканець провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 17 результативних передач.

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