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Челси нашел дешевую альтернативу Санчо в Португалии

17:32 6 Читати українською
Челси нашел дешевую альтернативу Санчо в Португалии
Хесус Корона / ФК Порту

Вингер Порту Хесус Корона попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Пенсионеры" определили звезду португальского гранда альтернативой Джейдону Санчо из Боруссии Д. Об этом сообщает Daily Star.

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Летом Челси, скорее всего, расстанется сразу с двумя фланговыми исполнителями – Виллианом и Педро. Это означает, что фланги лондонцев требуют усиления. Команда Фрэнка Лэмпарда уже оформила трансфер вингера Аякса Хакима Зиеша. Корона, очевидно, станет его конкурентом за позицию.

В нынешнем сезоне мексиканец провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 17 результативных передач.

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