Челси нашел дешевую альтернативу Санчо в Португалии

Вингер Порту Хесус Корона попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Пенсионеры" определили звезду португальского гранда альтернативой Джейдону Санчо из Боруссии Д. Об этом сообщает Daily Star.

Виллиан пожаловался на условия нового контракта от Челси

Летом Челси, скорее всего, расстанется сразу с двумя фланговыми исполнителями – Виллианом и Педро. Это означает, что фланги лондонцев требуют усиления. Команда Фрэнка Лэмпарда уже оформила трансфер вингера Аякса Хакима Зиеша. Корона, очевидно, станет его конкурентом за позицию.

В нынешнем сезоне мексиканец провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 17 результативных передач.

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