Челси выиграл бронзовые медали, Манчестер Юнайтед проиграл Кардиффу и другие результаты 38-го тура АПЛ

В рамках заключительного тура английского первенства не обошлось без сенсаций.

Чемпионат Англии 2018/2019, 38-й тур

Бернли – Арсенал – 1:3

Голы: Барнс, 65 – Обамеянг, 54, 63, Нкетия, 90+4

Кристал Пэлас – Борнмут – 5:3

Голы: Батшуаи, 24, 32, Симпсон, 38 (автогоол), Ван Анхольт, 65, Таунсенд, 80 – Лерма, 45, 57, Кинг, 73

Лестер – Челси – 0:0

Манчестер Юнайтед – Кардифф – 0:2

Голы: Мендес-Лаинг, 23, 57

Саутгемптон – Хаддерсфилд – 1:1

Голы: Редмонд, 41 – Притчард, 57

Тоттенхэм – Эвертон – 2:2

Голы: Дайер, 3, Эриксен, 75 - Уолкотт, 69, 72

Уотфорд -– Вест Хэм – 1:4

Голы: Деулофеу, 47 – Нобл, 15, 80, Лансини, 39, Арнаутович, 71

Удаление: Холебас, 48

Фулхэм – Ньюкасл – 0:4

Голы: Шелви, 9, Перес, 11, Шер, 61 Рондон, 90

Бернли достойно держался в родных стенах против Арсенала, который ещё в прошлом туре утратил шанс занять четвёртое место. Первый тайм завершился без забитых голов, хотя обе команды пробивали в штангу – это Вуду и Обамеянгу не повезло. Впрочем, после перерыва класс гостей дал о себе знать: на 52-й минуте Обамеянг точным ударом открыл счёт, а на 63-й удвоил преумущество "канониров". Хозяева не сдались и на 65-й отыграли один мяч усилиями Барнса, однако на большее их не хватило. В компенсированное время Нкетия добил Бернли – 1:3.

Вест Хем приехал в гости к Уотфорду и устроил там разгром. Уже на 15-й минуте "молотобойцы" вышли вперёд после гола Нобла, а перед перерывом Лансини забил второй мяч в ворота хозяев. Сразу после него Деулофеу отыграл один гол, однако тут же его команда осталась в меньшинстве – это Холебас получил прямую красную. Вест Хэм сразу же захватил инициативу и добил Уотфорд: на 71-й минуте отличился Арнаутович, а на 80-й Нобл установил окончательный счёт встречи – 1:4.

Кристал Пэлас мощно начал домашний поединок против Борнмута, до 38-й минуты забив три гола – дублем отличился Батшуаи, а ещё один мяч в свои ворота срезал защитник "вишнёвых" Симпсон. Впрочем, гости усилиями Лермы сумели размочить счёт в конце первого тайма, а через 12 минут после перерыва Айб сократил отставание до минимума. "Орлы" проснулись и на 65-й, казалось, убили интригу голом Ван Анхольта, однако Кинг на 73-й забил третий мяч Борнмута. Тем не менее, последнее слово осталось за хозяевами, которые на 80-й минуте забили восьмой гол во встрече, завершившейся со счётом 5:3.

Лестер принимал Челси. В очень динамичном матче лондонцам никак не удавалось сломить сопротивление "лис" – даже после выхода на поле Азара, Ковачича и Жиру. Несмотря на серию созданных моментов, открыть счёт команды так и не смогли. Матч завершился нулевой ничьей.

Манчестер Юнайтед приехал в столицу Уэльса на матч с местным Кардиффом. Подопечные Нила Ворнокка уже вылетели из АПЛ, но напоследок решили покуражиться – на 23-й минуте Мендес-Лаинг вывел хозяев вперёд, а на 57-й он же удвоил их преимущество. Манкунианцы от такого удара так и не пришли в себя, бесславно проиграв.

Саутгемптон в родных стенах встретился с Хаддерсфилдом, усилиями Редмонда вырвавшись вперёд на 41-й минуте. В начале первого тайма Притчард классным ударом сравнял счёт, на чем процесс забивания голов во встрече и завершился.

Тоттенхэм перед финалом Лиги чемпионов устроил развесёлый домашний поединок против Эвертона. Уже на 3-й минуте Дайер открыл счет, однако в середине второго тайма точные выстрелы Уолкотта и Тосуна вывели вперёд "ирисок". Шпоры сравняли на 75-й усилиями Эриксена, но дожать соперника им не удалось. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Ньюкасл приехал в Западный Лондон в гости к Фулхэму, которому не удалось хлопнуть дверью на прощание с АПЛ. На 9-й минуте Шелви забил первый гол в ворота хозяев, за две минуты Перес провёл еще один, в середине второго тайма Шер довёл счет до разгромного, а уже компенсированное время Рондон забил четвёртый гол. 0:4 – Фулхэм позорно покидает элиту.

Таким образом, существенных изменений в турнирной таблице АПЛ в последнем туре не произошло. Челси остался на третьей позиции, Тоттенхэм в четвёрке, лондонский Арсенал завершил сезон выше, чем Манчестер Юнайтед.