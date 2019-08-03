Челсі врятував нічию проти Борусії М завдяки двом пенальті

Лондонський Челсі у товариському матчі розійшовся миром з гладбахською Борусією (2:2), яка розпочинає нову епоху з Марко Розе.

Товариський матч

Борусія М – Челсі – 2:2

Голи: Плеа, 13, Хофманн, 39 – Абрахам, 59 (пен), Барклі, 86 (пен)

На старті зустрічі Алассан Плеа з 16-и метрів забив у лівий кут воріт Кепи. Наприкінці першого тайму Борусія подвоїла перевагу, коли Плеа віддав класний пас у штрафний майданчик на Йонаса Хофманна. Челсі по перерві відквитав два голи після 11-метрових – пенальті забили Таммі Абрахам і Росс Барклі.

Варто відзначити, що Френк Лемпард виставив на гру номінально основний склад: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Зума, Емерсон (Алонсо, 67) – Жоржінью, Ковачіч (Кенеді, 67) – Педро (Канте, 72), Маунт, Пулішіч (Жиру, 67) – Абрахам (Барклі, 67).

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