Челси спас ничью против Боруссии М благодаря двум пенальти

Лондонский Челси в товарищеском матче расписал мировую с гладбахською Боруссией (2:2), которая начинает новую эпоху с Марко Розе.

Товарищеский матч

Боруссия М – Челси – 2:2

Голы: Плеа, 13, Хофманн, 39 – Абрахам, 59 (пен), Баркли 86 (пен)

На старте встречи Алассан Плеа с 16-и метров поразил левый угол ворот Кепы. В конце первого тайма Боруссия удвоила преимущество, когда Плеа отдал классный пас в штрафную на Йонаса Хофманна. Челси после перерыва отыграл два гола после 11-метровых – пенальти забили Тамми Абрахам и Росс Баркли.

Стоит отметить, что Фрэнк Лэмпард выставил на игру номинально основной состав: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон (Алонсо, 67) – Жоржиньо, Ковачич (Кеннеди, 67) – Педро (Канте, 72), Маунт, Пулишич (Жиру, 67) – Абрахам (Баркли, 67).

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