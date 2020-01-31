Челсі визначився з майбутнім Жиру

Нападник Челсі Олів'є Жиру продовжить боротись за місце у стартовому складі "синіх".

В таборі Челсі вирішили не відпускати Олів'є Жиру під час зимового трансферного вікна, повідомляє Sky Sports.

Інтер знову втрутився у боротьбу за Жиру

За інформацією видання, лондонців на такий крок спонукав зрив переговорів з Наполі щодо трансферу Дріса Мертенса. На 33-річного француза претендували Інтер, Тоттенхем і Лаціо.

В поточному сезоні АПЛ Жиру провів 5 матчів. Після 24-х турів чемпіонату Англії Челсі розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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